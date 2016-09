Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.16

PEKING (dpa) - Einen Tag nachdem Taifun «Megi»? im Osten Chinas gewütet und mehrere Erdrutsche ausgelöst hat, gehen die Rettungsarbeiten nur langsam voran. In der Provinz Zhejiang?, wo nach heftigen Regenfällen eine Lawine aus Erde und Geröll Dutzende Häuser im Dorf Sucun zerstört hatte, wurde nach Behördenangaben am Donnerstag ein Toter aus den Trümmern geborgen.

15 Menschen wurden demnach zuvor lebend gerettet, womit es noch 20 Vermisste gab. Weitere sechs Menschen wurden in derselben Provinz im Dorf Baofeng vermisst, in dem ebenfalls Häuser von einem Erdrutsch verschüttet wurden.

«Megi» war der dritte Taifun, der die Region innerhalb von zwei Wochen traf. Bereits am Mittwoch war in China ein Mann durch einen Erdrutsch getötet worden. Am Dienstag hatte «Megi»? zunächst in Taiwan gewütet, wo nach am Donnerstag aktualisierten Behördenangaben sieben Menschen ums Leben kamen. Zuvor war von fünf Toten die Rede.