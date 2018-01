Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.18

FRAUENFELD (dpa) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Teppich in einem Wald bei Zezikon (Kanton Thurgau) prüft die Polizei in der Schweiz erste Hinweise.

Der Fundort sei nach der Entdeckung am vergangenen Donnerstag umgehend nach Spuren abgesucht und die Bevölkerung in der Nähe befragt worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei am Dienstag. «Wir gehen vereinzelten Hinweisen nach.»

Identität und Todesumstände der Frau seien bislang unklar, sagte der Sprecher. Die Leiche werde derzeit im Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen untersucht. Es sei offen, wann mit Ergebnissen zu rechnen sei. «Das ist sehr schwierig zu sagen. Aber die Feststellung der Identität hat Priorität», sagte er.

Spekulationen, es könne sich um eine vermisste 21-jährige Frau aus dem Aargau handeln, wollte er nicht kommentieren. «Wir werden aktiv kommunizieren, wenn die Identität feststeht», meinte der Sprecher.

Die Leiche war von einem Spaziergänger nahe eines Waldwegs entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Frau vor rund einem Monat in einem Fahrzeug in das Waldstück transportiert worden war. Kontakt mit Kollegen im nahen Deutschland gebe es derzeit nicht in dem Fall, sagte der Polizeisprecher. «Das wäre verfrüht.»