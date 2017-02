Nach Hotelbrand in China: Polizei nimmt Schweißer fest

Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.17

PEKING (dpa) - Nach einem Hotelbrand in Ostchina mit zehn Toten haben Polizisten mehrere Menschen verhaftet, die im Zusammenhang mit dem Feuer stehen sollen.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, waren unter den Festgenommenen mehrere Arbeiter, die in dem vierstöckigen Hotel in der Stadt Nanchang Schweißerarbeiten vornahmen und dabei den Brand ausgelöst haben sollen. Laut ersten Ermittlungen wurden - wie bei vielen tödlichen Unfällen in China - Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten. Feuerwehrleute, die den Brand am Samstag nach zwei Stunden gelöscht hatten, bargen aus dem vierstöckigen Gebäude sieben Tote. Von 16 Menschen, die gerettet und ins Krankenhaus gebracht wurden, starben drei später an ihren schweren Verletzungen..