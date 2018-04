Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.18

HUA HIN: Weil ein Norweger vor Tagen vor dem Strand Sai Noi von einem Hai gebissen wurde, haben Behörden diesen Strandabschnitt vorübergehend geschlossen. Touristen ist dort das Schwimmen untersagt, um einen erneuten Haiangriff auf Menschen zu verhindern.

Laut Prachuap Khiri Khans Gouverneur Pallop Sinhaseni, der die Strandsperrung und das Schwimmverbot verhängt hatte, wird im Meer vor dem Strand Sai Noi ein Sicherheitsnetz gezogen. Es soll verhindern, dass Haie in das seichte Wasser nahe dem Strand kommen und Schwimmer angreifen. Inzwischen kreisen Patrouillenboote auf der Suche nach Haien in der See, während Drohnen bei der Überwachung helfen sollen. Hotels warnen ihre Gäste, beim Schwimmen im Meer zusätzliche Vorsicht walten zu lassen, nicht in tiefem oder trübem Wasser zu schwimmen und keine bunten Badeanzüge zu tragen. Alle Maßnahmen wurden von der Tourismusbranche begrüßt. Sie würden dazu beitragen, dass Urlauber Hua Hin nicht meiden. S

ophon Thongdee, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen, glaubt, angesichts der Wunden, die den am 15. April angegriffenen norwegischen Touristen zugefügt wurden, sei das Opfer von einem jungen männlichen Hai angegriffen worden, etwa ein Jahr alt und weniger als einen Meter lang.