Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.18

Foto: The Nation

THAILAND: Für die ersten drei Tage der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu Songkran meldet das Road Safety Centre 188 Tote und 1.943 Verletzte bei 1.846 Verkehrsunfällen.

Gegenüber dem Vorjahr sind es 2,7 Prozent mehr Todesopfer, 8,8 Prozent mehr Verletzte und 6 Prozent mehr Unfälle. Am Freitag, dem dritten Tag, gab es 820 Zwischenfälle mit 86 Toten und 852 Verletzten. Alkohol am Steuer war für 48 Prozent der Unfälle, überhöhte Geschwindigkeit für 27 Prozent verantwortlich. Motorradfahrer waren bei 79 Prozent der Unfälle involviert. Die Polizei bestrafte bisher 172.294 Fahrer wegen Verletzung der Straßenverkehrsordnung. 50.197 Motorradfahrer oder Sozius trugen keinen Schutzhelm, 45.485 der gestoppten Fahrer konnten keinen Führerschein vorweisen. Die meisten Unfälle ereigneten sich in Chiang Mai (65), die meisten Verkehrstoten mit jeweils acht melden die Provinzen Nakhon Ratchasima, Buriram und Phetchabun. Und 113.960 Verkehrsteilnehmer hatten Alkohol getrunken und hatten mehr als die erlaubten 0,5 Promille im Blut.