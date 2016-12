Keine Brücke, keine Straße, keine Zufahrt: am Ende der Soi 5 in Maenam rissen die Fluten alles mit. Fotos: sg

KOH SAMUI: Des einen Freud‘, der andern Leid: Die Monsunfluten zwischen dem 2. und 7. Dezember haben in den Zentren weniger Schaden angerichtet als befürchtet. In den Bergen Koh Samuis bleiben jedoch viele von der Außenwelt abgeschnitten. Weggeschwemmte Straßen und Brücken, umgerissene Strommasten, unterspülte Häuser, die Schäden gehen laut Bürgermeister Ramnate Jaikwang in sechsstellige Millionenbereiche.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)