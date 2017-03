Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.17

PATTAYA: Das Unternehmen Central Plaza Hotel hat in einer Stellungnahme zum Baustopp für das Condominium Centara Grand Residence Pattaya deutlich gemacht, es sei nicht an Errichtung und Finanzierung des Projekts sowie Verkauf von Apartments beteiligt.

Das Unternehmen betreibt Hotels unter der Marke Centara Hotel und hatte dem Bauträger vertraglich zugestanden, das Projekt Centara Grand Residence Pattaya zu benennen. Die Hotelgruppe wollte nach Fertigstellung des Condominiums das Fünf-Sterne-Hotel betreiben.

Geplant sind auf einem zehn Rai großen Areal in Na Jomtien in Strandnähe drei Türme, zwei für 283 Apartments (39 und 46 Stockwerke hoch) und eines für 200 Hotelzimmer. Bauträger ist die Bazis Development Co. bzw. die Tulip Group, die u.a. mit ihren Bauprojekten Waterfront Suites & Residences, Golden Tulip Hotel and Residence sowie Royal Tulip Suites in Pattaya bekannt geworden ist.

Am Dienstag hatten 157 Thais und Ausländer bei der Polizeieinheit Department of Special Investigation (DSI) Anzeige gegen den Bauträger erstattet, weil dieser in Na Jomtien die Arbeiten eingestellt hatte, berichtet die „Bangkok Post“. Die Frauen und Männer hatten für eine Wohnung erhebliche Anzahlungen geleistet und fürchten jetzt um ihre Einlagen in Höhe von 500 Millionen Baht. Die Apartments wurden seit dem Jahr 2012 für 2 bis 35 Millionen Baht angeboten.

Unter den Betroffenen ist Panadda Wongphudee, Miss Thailand des Jahres 2000. Sie hatte vor Jahren eine exklusive Suite mit privatem Swimmingpool für 35 Millionen Baht gebucht. Der Bauträger gewährte ihr einen Nachlass von 15 Millionen Baht, dafür durfte die Tulip Group mit der bekannten Schauspielerin für ihr Condominium werben. Nach ihren Angaben hatte sie später Probleme mit dem Besitzer wegen eines Annäherungsversuchs und stornierte den Wohnungskauf. Sie forderte ihre Anzahlung von 2,5 Millionen Baht zurück, hat bis heute aber nur 1,8 Millionen Baht erhalten.