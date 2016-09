PHANG NGA: Die Polizei in Phang Nga im Süden des Landes hat die Festnahme eines Mannes bekanntgegeben, der beschuldigt wird, ein vierjähriges Mädchen vergewaltigt und am Straßenrand ausgesetzt zu haben.



Der 26-Jährige Thai wurde auf einem Markt in Krabi festgenommen, nachdem er aus Phang Nga geflüchtet war. Nach Polizeiaussagen soll der Mann die Vierjährige am 3. September auf einem Grundstück im Bang-Toei-Unterbezirk vergewaltigt haben.



Nachdem die Eltern ihre Tochter als vermisst gemeldet hatten, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Das Kind wurde schließlich weinend am Wegesrand in der Nähe des Tatortes gefunden. Nachdem die Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige unter dringendem Tatverdacht steht, wurde gegen ihn am 9. September ein Haftbefehl erlassen.



Der mutmaßliche Täter bestreitet die Tat und sagte aus, dass er lediglich mit dem Mädchen zusammen war. Ärztliche Untersuchungen hatten hingegen bewiesen, dass das Kind vergewaltigt wurde.