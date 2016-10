Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 07.10.16

Beim Anschlag auf den Erawan-Schrein in Bangkok kamen am 17. August 2015 20 Menschen ums Leben. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Polizei und Militär haben in einem Haus in der südlichen Provinz Tak einen Mann und zwei Frauen aus Myanmar festgenommen. Laut den Ermittlern soll der Mann an einem terroristischen Netzwerk beteiligt gewesen sein und den beiden mutmaßlichen Tätern des Bombenanschlags auf den Erawan-Schrein in Bangkok falsche Pässen besorgt haben.

Am 17. August 2015 hatte eine Bombe im Herzen Bangkoks 20 Menschen den Tod gebracht, 130 weitere Thais und Ausländer erlitten teils schwere Verletzungen. Die beiden Uiguren Adem Karadag und Yusufu Mieraili müssen sich derzeit vor einem Militärgericht verantworten. Laut der Anklage soll Adem Karadag die Bombe am Erawan-Schrein platziert haben, Yusufu Meirili den Sprengsatz per Fernbedienung ausgelöst haben. Beide Männer haben sich nicht schuldig erklärt.

Nach einem Bericht der „Nation“ hat die Polizei nicht bestätigt, dass sich der Festgenommene aus Myanmar an dem Bombenanschlag beteiligt hatte. Er soll aber gestanden haben, illegalen Migranten geholfen und vor der Festnahme durch thailändische Behörden bewahrt zu haben. Der Myanmar sitzt in Bangkok in Militärhaft.



Die beiden Frauen, 23 und 32 Jahre alt, sollen sich in Thailand illegal aufgehalten haben. An der Razzia in Tak waren die Immigrationpolizei und Soldaten beteiligt.