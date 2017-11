Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

CHAIYAPHUM: Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde am Freitagabend von der Polizei in Udon Thani im Nordosten Thailands getötet, als er sich der Verhaftung widersetzte.

Polizei Oberst Jakkrapong Kenthaway, Kommandeur der Kudjub Polizeistation, sagte gegenüber der Zeitung „The Nation“, der als „Jack von Chiang Peng“ bekannte 29-jährige Mann wurde gegen 21 Uhr in seinem Bungalow in Ban Chiang Peng im Bezirk Kudjub von Drogenfahndern bei der Festnahme getötet. Der Verdächtigte wurde in die linke Brust, den linken Arm und das linke Bein geschossen. Er war mit einem 357er Revolver, einer 9 mm Pistole sowie Munition bewaffnet. Darüber hinaus konnten die Beamten 20 Methamphetamin-Pillen und zwei weitere Pistolen in seinem Haus sicherstellen.

Polizei Major General Surachai Kuandechakup, stellvertretender Chef der Provinzpolizeibehörde 4, erklärte in der Zeitung, dass der Beschuldigte das Feuer eröffnete, als sich die Polizisten seinem Bungalow näherten. Daraufhin sei es zu einem Schusswechsel gekommen. Er wurde zuvor beschuldigt, Drogen in der Gegend zu verkaufen und Dorfbewohner mit Waffen einzuschüchtern. Seine Ankunft in seinem Haus habe er mit Schüssen in den Himmel ankündigt, vermutlich um die Drogenabhängigen der Gegend aufzufordern, Drogen bei ihm zu kaufen. Er wurde am 31. August wegen Führens einer Waffe an einem öffentlichen Ort sowie Methamphetamin-Konsums verhaftet, wurde jedoch auf Kaution freigelassen.