Von: Björn Jahner | 20.11.17

Foto: The Nation

SONGKHLA: 20 illegale Einwanderer, bei denen es sich vermutlich um Uiguren aus China handelt, sind am Montag aus dem Haftbereich der Einwanderungsbehörde im Bezirk Sadao der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes ausgebrochen.

Gemäß der Polizei, gelang es den Männern, gegen 2 Uhr aus einer Zelle zu flüchten, in der insgesamt 25 Uiguren untergebracht waren. Die Sicherheitsbehörden haben die Fahndung nach den Flüchtigen aufgenommen. Die Männer wurden im Jahr 2015 von Sicherheitskräften zusammen mit einer großen Gruppe Uiguren am Tone-Nga-Chang-Wasserfall aufgegriffen. Sie behaupteten, Türken zu sein und weiter in die Türkei reisen zu wollen. Bis heute konnte ihre genaue Identität nicht geklärt werden.