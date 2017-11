Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.17

WEIL AM RHEIN (dpa) - Zwei mit internationalem Haftbefehl gesuchte Rumänen sind von den Schweizer Justizbehörden an die deutsche Polizei überstellt worden.

Die 32 und 35 Jahre alten Männer wurden am Dienstag am deutsch-schweizerischen Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn nach Deutschland ausgeliefert, wie die deutsche Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Sie waren in der Schweiz festgenommen worden und sitzen nun in Deutschland in Gefängnissen.

Sie sollen im Bundesland Rheinland-Pfalz eine Gaststätte mit Waffengewalt überfallen und eine fünfstellige Bargeldsumme aus einem Tresor geraubt haben. Zudem wird ihnen ein Wohnungseinbruch zur Last gelegt. Deutschland hatte sie international mit Haftbefehlen gesucht.