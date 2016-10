Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 03.10.16

Foto: The Nation

BANGKOK: „Melodie des Lebens“ zelebriert seinen 10. Jahrestag am 15. und 16. Oktober in der Central World Shopping Plaza und dessen Umgebung mit Shows, Gesprächen und Vorführungen von mehr als 50 Musikgruppen und Künstlern.

Pichai Chirathiwat, der verantwortliche Direktor der Central Group und Organisator dieses Festivals, sagte, es sei wie immer das Ziel, eine Bühne für junge Leute zu sein. In diesem Jahr sei das Thema „Futurista“ gesetzt, weil alles auf dieser Erde auf der Hochtechnologie basiert. Heutige junge Leute denken nicht an die Natur oder über den Verlust unserer Umwelt. So wolle er einen Weg aufzeigen, dieses Bewusstsein bei den Jungen zu kultivieren.

Zusätzlich zur Musik wird es Gespräche darüber geben, wie man unseren Planeten retten kann und einen Film-Workshop über die Umwelt. Vip Buraphadeja, der Gründer der Zeitschrift „Happening“, ist verantwortlich für die Gespräche zu Leben, Erde, unsere Zukunft und Neuerungen.

Ergänzend zu den Gesprächen und zur Musik wird das Festival einen „Cheeze Market“ veranstalten, mit Ständen von mehr als 200 DIY-Modemachern, Ständen von offiziellen Modemarken und Lebensmitteln.