PATTAYA: Mit dem Wonderfruit Festival wird vom 14. bis 17. Dezember wieder eines der bemerkenswertesten Festivals Thailands auf dem Gelände des Siam Country Clubs veranstaltet, das landesweit seinesgleichen sucht. Vier Tage lang wird den Besuchern ein ausgewogener Mix aus Musik, Kunst, Speisen, Gesprächsrunden und Workshops, Wellness und Abenteuer sowie Angeboten für die ganze Familie präsentiert.

Bunt und flippig präsentiert sich auch das Publikum.

Den Veranstaltern folgend, wird das Festival in diesem Jahr größer und besser als je zuvor. Ordentlich aufgestockt wurde die Zahl der auftretenden Künstler, um das gesamte musikalische Spektrum abzudecken. Zum Sonnenuntergang heizen auf der Solar-Bühne unter anderem Space Telexxx, der thailändische Reggae-Pionier Gapi, die Thai Dub Mafia, das Trommler-Duo Hernandez Brothers und der philippinische Rapper Curtismith den Festivalbesuchern ordentlich ein.

Von Techno bis Mo Lam

Auch tagsüber präsentiert sich das weitläufige Festivalgelände als ein magisches Wunderland für Groß und Klein.

Wenn der Tag in die Nacht geht, erwacht die Living Stage zu vollem Leben, auf der unter anderem Yeasayer, Wild Beasts, Nerve and Songhoy Blues, Singto Numchok, Vurro, John Will Sail, Bobby Pleasure und Crew Love Takeover für einen musikalischen Mix von Akustik bis Disko sorgen. Zu später Stunde wird der Sound zunehmend elektronischer: als Headliner konnte die kanadische Techno-Legende Richie Hawtin gewonnen werden und somit einer der erfolgreichsten DJs weltweit, für pumpende Beats werden gewiss auch Craig Richards, Matt Sassari, Marmosets, Sarayu, Sven Dohse und Gui Boratto sorgen.

Talkrunden mit Experten

Tagsüber werden auch in diesem Jahr interessante Gesprächsrunden organisiert, unter anderem mit Dianna Cohen, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Plastic Pollution Coalition, Roo Rogers, Gründer und Geschäftsführer von A2B sowie dem Wissenschaftler und Heiler John Rogerson. Und während sich die Eltern in Kunstworkshops, Fitnessübungen, Thai-Chi-Kursen oder auf Jogging-Ausflügen betätigen, können sich die jungen Festivalbesucher beim Gärtnern, Basteln oder beim Toben in Schlamm- und Matschkuhlen amüsieren.

Futtern mit ­ gutem Gewissen

Partystimmung zum Sonnenuntergang.

Nachhaltig und gesund präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder die große Gastronomiemeile mit über 50 Food Trucks, Bars und Restaurants: egal, ob organisches Pad Thai, Bio-Würstchen oder vegane Leckerbissen, hungern muss auf dem Wonderfruit Festival gewiss niemand. So versorgen unter anderem Dean & Deluca die Besucher mit ihren beliebten Frühstücks- und Kaffee-Kreationen, Patom sorgt mit organischen Drinks für Erfrischung und in der Wonderfruit Farm werden unter dem Motto „FARMacy“ selbstangebaute Pflanzen und Kräuter mit gesundheitsfördernder Wirkung angeboten.

Offeriert werden auch Campingangebote, zum Beispiel im Deluxe-Zelt oder Caravan. Infos: www.wonderfruitfestival.com.