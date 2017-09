Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.17

ZÜRICH (dpa) - Das Landesmuseum in Zürich feiert die mehr als 1.000-jährige Geschichte des Klosters Einsiedeln mit einer Ausstellung. Unter den Exponaten ist ein Öl-auf-Holz-Gemälde mit einer Ansicht des Klosters von etwa 1840/1850. Zu sehen ist auch eine mehr als 1.000 Jahre alte Handschrift, sowie ein Kelch von König Karl aus Rumänien. Die Ausstellung läuft von Samstag an bis zum 21. Januar 2018.

Das Kloster, eine berühmte Pilgerstätte, liegt rund 40 Kilometer südlich von Zürich auf einem der in den vergangenen Jahren populär gewordenen Jakobswege Richtung Galicien in Spanien.

Die Handschrift soll dem heiligen Meinrad gehört haben, einem Benediktinermönch, der nach der Überlieferung im 9. Jahrhundert in der Region als Einsiedler lebte. Daher stammt auch der Name des Klosters. Es ist bekannt wegen seiner gut einen Meter großen Schwarzen Madonna aus dem 15. Jahrhundert. In der Ausstellung sind Kleider und Schmuckstücke zu sehen, die für die Madonna gespendet wurden. Darunter ist ein Umhang aus roter koreanischer Seide, den eine Koreanerin vor 17 Jahren stiftete, nachdem sich nach einem Gebet vor der Madonna ihr langgehegter Kinderwunsch erfüllt habe.

Das Museum zeigt zudem eine fast 350 Jahre alte, über einen Meter hohe Monstranz und einen so genannten «Einsiedler Türkenteppich», der von Kaiser Leopold I. von Österreich 1683 erbeutet und dem Kloster geschenkt worden sein soll.