Mugabe reist nach Singapur

Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.17

HARARE (dpa) - Rund drei Wochen nach seinem Rücktritt hat Simbabwes früherer Präsident Robert Mugabe erstmals das Land verlassen.

Der 93-Jährige sei zu routinemäßigen gesundheitlichen Untersuchungen nach Singapur gereist, anschließend werde er noch in Asien Urlaub machen, erklärte Regierungssprecher George Charamba am Dienstag. Er wollte sich nicht dazu äußern, ob Mugabe für seine Reise von der Regierung ein Flugzeug zur Verfügung gestellt wurde. Mugabe war Ende November in Folge eines Militärputsches nach fast 40 Jahren an der Macht zurückgetreten. Mugabes häufige und teure Auslandsreisen wurden in Simbabwe viel kritisiert..