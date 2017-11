Müllverhalten am Pranger

Von: Björn Jahner | 14.11.17

THAILAND: Das angeordnete Rauchverbot an den Stränden des Landes ist derzeit unter Touristen und Expats in aller Munde und wirft allerlei Fragen auf: hieß es zuerst, dass die neue Vorschrift ab dem 1. November 2017 gilt, ruderte das Department of Marine and Coastal Resources nur wenige Wochen später zurück und benannte auf dem Nachrichtenportal der Regierung „National News Bureau of Thailand“ (NNT) als offiziellen Termin den 1. Februar 2018, während an vielen Stränden des Landes bereits die ersten Verbotsschilder und Raucherkabinen aufgestellt wurden.