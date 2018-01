Von: Björn Jahner | 21.01.18

PATTAYA: Trotz jahrelangen Widerstands der Bevölkerung, hält die Stadtverwaltung Pattayas an ihrem Plan fest, eine neue Mülldeponie in Khao Maikaew zu errichten.

Auf einem Treffen mit Experten der King Mongkut’s University of Technology North Bangkok und Vertretern aller relevanten Behörden, informierte Bürgermeister Anan Charoen­chasri, dass der Bau einer Müllverbrennungsanlage für 3,3 Milliarden Baht geplant sei. Vorgesehen ist, die Abfälle in Kapseln zu verpacken und diese in einem Müllkraftwerk zu verbrennen, in dem die frei werdende Wärme zur Stromerzeugung genutzt wird. Anan versicherte, dass diese Variante nur wenig Auswirkungen auf die Umwelt haben würde. Seit 30 Jahren wird der Müll der Touristenmetropole mit hohen Schäden an der Umwelt in Khao Maikaew deponiert, weshalb sich die Bevölkerung und der Bürgermeister des Unterbezirks von Banglamung querstellen.