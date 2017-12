Von: Björn Jahner | 10.12.17

PATTAYA: Abfallbehälter an den Stränden ja oder nein, diese Frage scheint den Verantwortlichen der Stadtverwaltung Kopfschmerzen zu bereiten.

So wurden anläss­lich der Großveranstaltung „ASEAN International Fleet Reviews 2017“ im November auf der Strandpromenade an der Beach Road alle Mülltonnen aus Sicherheitsgründen entfernt. Pünktlich zum Beginn der touris­tischen Hochsaison wurden sie nun wieder zurück an ihre Standorte gebracht, um die Flaniermeile am Beach sauber zu halten. An Strandbesucher wird appelliert, ihren Müll in den dafür vorgesehenen Tonnen zu entsorgen.