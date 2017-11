HUA HIN: Nach dem Fischsterben vor einigen Wochen, werden die Strände der Provinz Prachuap Khiri Khan von der nächsten Katastrophe heimgesucht: einem kilometerlangen Müllteppich.

In vier Tagen sammelte das Militär über 100 Tonnen angeschwemmten Unrat an den Stränden in Hua Hin und nahe dem Pranburi-Nationalpark ein, bei der Reinigungsaktion waren über 100 Soldaten im Einsatz. Der eingesammelte Müll, darunter Plastikflaschen, Plastiktüten, Schaumstoffbehälter, Kokosnüsse und vieles mehr, soll nun verbrannt werden.