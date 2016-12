Muang Thong trifft auf Japans Meister

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 25.12.16

THAILAND: Für die AFC Champions League wurde Muang Thong United in eine vermeintlich leichtere Gruppe gelost. Der thailändische Fußballmeister trifft in der Gruppe E auf den japanischen Meister Kashima Antlers und auf zwei Vereine, die sich über die Play-offs qualifizieren müssen.

Die ersten Gruppenspiele sind ab dem 20. Februar. Die ersten beiden Vereine jeder Gruppe kommen in die K.o.-Runde (der besten 16). Die beiden thailändischen Teilnehmer an den Play-offs haben am 31. Januar Heimrecht. Vizemeister Bangkok United trifft auf Johor Darul Ta´zim aus Malaysia, Pokalspieler Sukhothai auf Yadanarbon aus Myanmar. Bei einem Sieg müssen beide Thai-Vereine reisen. Bangkok United müsste bei einem noch nicht bekannten japanischen Verein antreten, Sukhothai bei Shanghai SIPG. Dieser chinesische Verein will für 76 Millionen Euro von Chelsea den Brasilianer Oscar verpflichten. Diese Spiele sind für den 7. Februar angesetzt worden.