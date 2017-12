BANGKOK: Versöhnlicher Abschluss der Fußballsaison für Muang Thong United. Der thailändische Meister der Vorsaison besiegte im Bangkoker Supachalasai Stadium Chiang Mai mit 2:0.

Die Tore erzielten Peerapat Notechaiya in der 35. und Teerasil Dangda in der 60. Minute. Damit nahm Muang Thong Revanche für die gegen Chiang Rai erlittene Niederlage im Halbfinale um den FA Cup. Muang Thong hatte in der Meisterschaft der Thai League hinter Buriram United den zweiten Platz belegt.