HUA HIN: Eine lobenswerte Wohltätigkeitsaktion unter der Leitung des Hua Hin Marriott Resort & Spa organisierten die führenden Hotels des Seebads, bei der sich auch das Hua Hin Business Network, Hua Hin Orchid Palm Homes, der Rotary Club of Royal Hua Hin und die Da Vinci International School beteiligt hatten.

Unter dem Motto „Helmet Extravaganza“ wurden über 1.000 Motorradhelme an Kinder in Hua Hin gespendet, um den täglichen Schulweg sicherer zu gestalten. So warnen Statistiken, dass thailandweit weniger als sieben Prozent aller Kinder einen Helm tragen, wenn sie von ihren Eltern mit dem Motorrad zur Schule gebracht werden.



Um die Kinder zum Tragen ihrer neuen Helme zu begeistern, wurde ein Workshop veranstaltet, bei dem sie die Motorradhelme ganz individuell bekleben und bemalen konnten.



Bei den teilnehmenden Hotels handelte es sich um das Hua Hin Marriott Resort & Spa, Hilton Hua Hin Resort and Spa, Hyatt Regency Hua Hin, Sheraton Hua Hin Resort & Spa, InterContinental Hua Hin Resort, Anantara Hua Hin Resort, Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin, Dusit Thani Hua Hin, Chiva-som International Health Resort, Putahracsa Hua Hin, SO Sofitel Hua Hin, G Hua Hin Resort and Mall, Banyan The Resort Hua Hin und Amari.