Foto: The Nation

BANGKOK: Freiwillige Helfer chauffierten am Donnerstag Trauergäste kostenlos mit ihren Motorrädern zur Nachbildung des Königlichen Krematoriums an der Lan Khon Muang Plaza vor dem Rathaus in Bangkok, die Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej die letzte Ehre erweisen wollten.

Kasemsuwan Santiwong, der hauptberuflich für ein Unternehmen in der Rama II Road arbeitet, sagte in der Zeitung „The Nation“, dass sein Motorrad-Club „LY-Friend“ über 25 bis 30 Motorräder verfüge und bereits seit dem Tod von König Bhumibol Adulyadej am 13. Oktober 2016 Freiwilligenarbeit leisten würde.



Seine Gruppe biete einen kostenlosen Fahrdienst auf zwei Routen an: die erste Route führt von der Lan Khon Muang Plaza nach Pak Klong Talad, die zweite nach Merry King Wang Burapha. Darüber hinaus würden einen Monat lang kostenlose Fahrten auf der gesamten Rattanakosin-Insel angeboten, um den Besuchern des Königlichen Krematoriums auch nach den Einäscherungszeremonien zu helfen.

„Wir leisten gerne diesen Freiwilligen-Dienst, um die Lehren des verstorbenen Königs zu praktizieren,“ erklärte Kasemsuwan und fügte hinzu, dass er und seine Bikerfreunde dazu beitragen wollen, dass die Menschen dem verstorbenen Monarchen ihre Ehre erweisen.