Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.18

BURIRAM: Der Energiekonzern PTT ist Hauptsponsor des ersten MotoGP vom 5. bis 7. Oktober auf dem Chang International Circuit in Buriram. Somit heißt das Motorrad-Event PTT Thailand Grand Prix.

PTT hat für sein Engagement 80 Millionen Baht zur Verfügung gestellt. „PTT möchte die Regierung bei der Ausrichtung des Grand Prix von Thailand unterstützen“, erklärte Auttapol Rerkpiboon, leitender Geschäftsführer bei PTT. „Wir wollen der gesamten Welt zeigen, dass wir in der Lage sind, einen WM-Lauf auf höchstem Niveau auszurichten.“ Noch vor dem ersten Weltmeisterschaftslauf der MotoGP auf dem Chang International Circuit in Buri­ram kommen die MotoGP-Teams in den Isaan. Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Februar, testen Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati und KTM das Material. Die Weltmeisterschaft beginnt am 18. März in Doha und endet am 18. November in Valencia.