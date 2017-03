Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.17

SEOUL (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Giftmord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia hat sich der mutmaßliche 22-jährige Sohn des Opfers in einem Youtube-Video zu Wort gemeldet. «Mein Vater wurde vor einigen Tagen ermordet», sagt der Mann in dem 40 Sekunden langen Film. Er stellt sich darin als Kim Han Sol aus Nordkorea vor, «Teil der Kim-Familie». Wann und wo das Video gedreht wurde, ist unklar. Es handle sich mit «hoher Wahrscheinlichkeit» um den Sohn des ermordeten Kim Jong Nam, sagte dazu am Mittwoch eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul.

In dem Video sagt Kim Han Sol, er sei mit seiner Mutter und Schwester zusammen. In dem Video ist er aber nur allein zu sehen. Zwar hält er einen Pass hoch, doch werden die Einträge verdeckt.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, wurde Kim Han Sol in Pjöngjang geboren, habe aber bisher die meiste Zeit im Ausland gelebt, unter anderem in Frankreich. Das Video sei von einer Gruppe hochgeladen worden, die sich Cheollima Civil Defense (Zivil-Verteidigung) nenne und vermutlich Nordkoreanern helfe, die aus ihrem abgeschotteten Heimatland flüchten wollen. Details über die Gruppe seien aber nicht bekannt.

Kim Jong Nam war Mitte Februar auf dem Flughafen von Kuala Lumpur von zwei Frauen mit dem Nervengift VX angegriffen worden. Der 45-Jährige starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Vermutet wird, dass Nordkorea hinter dem Giftmord steckt.