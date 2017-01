Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.17

Foto: The Nation

PATTAYA: Behörden in Kambodscha warten auf ein Ersuchen der thailändischen Polizei, um die mutmaßlichen Mörder des Briten Tony Kenway festzunehmen.

Ohne dieses Ersuchen, sagte Kambodschas stellvertretender Polizeileiter Chhay Sinarith, könnten die Behörden nicht nach dem 28 Jahre alten Südafrikaner Abel Cadeira Bonito und dem 24-jährigen Briten Miles Dicken Turner fahnden.

Der 39 Jahre alte Kenway war am letzten Dienstag in seinem Porsche Cayenne auf dem Parkplatz des Sanit Sports Club am Mabprachansee ermordet worden. Den tödlichen Schuss hatte der Südafrikaner abgegeben, während der Brite auf einem Motorrad auf seinen Kumpan wartete. Das hat nach Angaben der Polizei die Auswertung von Überwachungskameras ergeben.

Die beiden Männer hatten am 19. Januar den kambodschanischen Grenzübergang Koh Kong überquert und sich von einem Vanfahrer nach Pattaya bringen lassen. Unmittelbar nach dem Mord hatte dieser Fahrer die Ausländer nach Khlong Yai in der östlichen Provinz Trat gebracht. Dort gelangten sie zurück nach Kambodscha.

Kenways thailändische Frau Somporn sagte aus, ihr Mann habe in Jomtien ein Büro für Webdesign betrieben. Mit einem Geschäftspartner habe es dann Streit gegeben. Die Polizei vermutet, dass dieser Geschäftspartner, ein Ausländer, den Mord in Auftrag gegeben hat, berichtet die „Bangkok Post“ weiter. Der Mann soll sich in Kambodscha aufhalten.

Weiter glauben die Ermittler, dass das Tatmotiv eine Auseinandersetzung über ein Callcenter gewesen ist. Die beiden Ausländer sollen damit Menschen in Europa betrogen haben. Die Polizei soll wegen des Callcenters gegen den Briten ermittelt haben, Kenway zur Tatzeit gegen Kaution auf freien Fuß gewesen sein.