Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.17

PATTAYA: In Kambodscha ist ein Brite als mutmaßlicher Auftragsmörder von Tony Kenway festgenommen worden.

Nach einem Bericht der „Thairath“ reiste Jirawut Tanthasri von der Polizei in Nongprue in das Nachbarland. Dort veranlasste er mit seinen kambodschanischen Kollegen die Verhaftung des gesuchten Briten im Alter von etwa 45 Jahren. Er wird jetzt nach Pattaya gebracht und dort zu dem Kapitalverbrechen vernommen.



Laut den Ermittlern war der gefasste Mann ein ehemaliger Freund und Geschäftspartners des Ermordeten. Zwischen beiden soll es heftige Auseinandersetzungen gegeben haben, der geschäftliche Konflikt endete mit Schlägen.



Der 39 Jahre alte Brite Kenway war am Dienstag, 24. Januar, gegen 10.30 Uhr in seinem Porsche Cayenne auf dem Parkplatz des Sanit Sports Club am Mabprachansee ermordet worden. Den tödlichen Schuss hatte der Südafrikaner Abel Caldeira Bonito (28) abgegeben, während der Brite Miles Dicken Turner (24) auf einem Motorrad auf seinen Kumpan wartete. Das hat nach Angaben der Polizei die Auswertung von Überwachungskameras ergeben. Wenige Stunden nach der Tat flohen die beiden Ausländer nach Kambodscha. Nach ihnen läuft eine Großfahndung.