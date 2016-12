Monsun – mit blauem Auge davongekommen

Gestern am Nachmittag auf Koh Samui an der Kreuzung des Big C: Auch für Autofahrer gab es kaum ein Durchkommen – die Ringstraße war an neuralgischen Stellen auch anderswo unpassierbar.

KOH SAMUI: Die Ferieninseln im Golf von Thailand sind trotz extrem heftiger Niederschläge am 2. und 3. Dezember ‚mit einem blauen Auge davongekommen‘. Am gestrigen Samstag ebbten die Starkregenfälle ab und ein Desaster wie in den Jahren 2010 und 2011 blieb aus.

Bereits am heutigen Sonntag normalisierte sich die Lage und Nothelfer des Tesaban und Katastrophenschutzes konnten mit den Aufräumarbeiten beginnen. In den Morgenstunden kam über den Inseln sogar wieder die Sonne durch, und auch bei den Fährdiensten aufs Festland und am Flughafen Koh Samui lief der Betrieb reibungslos.

Schlimmer erwischte es zwei Provinzen gegenüber den Ferieninseln: In Surat Thani und Nakhon Si Tammarat richteten die Regenfluten enorme Schäden an und kosteten bisher vier Menschenleben. Weiter im Süden wurden Bahngleise unterspült und der Zugverkehr von Bangkok nach Hat Yai musste ab Thung Song eingestellt werden. Die Royal Thai Railways richtete ab Thung Song Busdienste ein, die gestrandete Passagiere weiterleiteten.

Laut dem Meteorologischen Dienst in Surat Thani kann derzeit vorsichtige Entwarnung gegeben werden. „Das Schlimmste sei wohl überstanden“, sagte ein Sprecher. Über die Gesamtschäden in Südthailand könne man noch keine genauen Angaben machen, sagte der Gouverneur von Surat Thani. Alleine in seiner Provinz, in der das Wasser in östlicher Küstennähe über zwei Meter angestiegen war, gehe der Schaden aber wieder in die Millionen.