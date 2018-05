Foto: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN/BANGKOK: Ein moldawischer Staatsangehöriger wurde am Dienstag in seinem gemieteten Haus im Bezirk Thab Sakae der Provinz Prachuap Khiri Khan unter dem Verdacht festgenommen, für die Weiterleitung von kinderpornografischem Material auf einer Website pro Jahr 123 Millionen Baht verdient zu haben.

Der Verhaftung des 30-Jährigen ging eine enge Zusammenarbeit der thailändischen Polizei mit ihren niederländischen Kollegen voraus, sagte der Leiter der Technology Crime Suppression Division (TCSD), Generalmajor Worawat Watnakhonbancha, in Bangkok. Die gemeinsame Untersuchung ergab, dass eine Website kinderpornografisches Material zum Hochladen und Herunterladen von Audio- und Videodateien anbot. Die Kunden mussten monatlich 19,95 US-Dollar zahlen. Über die Website wurden rund 3,8 Millionen US-Dollar (123 Millionen Baht) verdient.

Der Moldawier war einer der Administratoren der Website. Er lebte seit 2009 in Thailand und ist mit einer Thai verheiratet. Bei seiner Festnahme stellte die Polizei 18 Beweisstücke sicher. Die polizeiliche Untersuchung ergab weiter, dass der Verhaftete für die Website Daten und Materialien verwaltete, auf denen ausländische Mädchen zu sehen waren. Darunter war kein thailändisches Opfer, es gibt auch keine thailändischen Komplizen. Der Leiter der niederländischen Technology Crime Suppression, Gert Ras, fügte an, seine Behörde habe zuerst die Webseite untersucht und dann die thailändische Polizei kontaktiert, weil einer der Täter in Thailand gelebt habe.