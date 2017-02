Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Mit 14 neuen, mobilen Videogeräten macht die städtische Polizei seit Mitte der Woche Jagd auf Verkehrssünder.

Während ältere Kameras fast ausschließlich auf Rotsündern an Ampeln ausgerichtet sind, erkennt das neue Gerät automatisch Motorisierte, die eine falsche Fahrspur benutzen, auf dem Bürgersteig fahren, auf der für Busse reservierten Fahrspur fahren oder die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhalten. Denn das „Auge“ der neuen Videokamera blickt breiter und schärfer. Zudem ist das Gerät tragbar, sein Standort kann ständig wechseln. Über die Kennzeichen der Fahrzeuge kommt die Polizei an die Adressen der Verkehrssünder. Wenig später erhalten diese ein E-Ticket. Darauf stehen das Fehlverhalten des Betroffenen und das zu zahlende Bußgeld. Wer nicht zahlt, erhält eine Erinnerung, und wenn das Bußgeld nach 30 Tagen immer noch nicht eingetroffen ist, kommt das Kennzeichen auf eine schwarze Liste. Der Besitzer des Autos bzw. des Motorrads kann seine Fahrzeugversicherung nicht mehr verlängern.

Die Polizei will das neue Videogerät, das jetzt den Medien vorgestellt wurde, in allen 88 Polizeibezirken einsetzen. Am ersten Einsatztag hielt die Kamera 300 Verkehrssünder fest.