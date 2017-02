Mobile World Congress: Viele neue Smartphones erwartet

Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.17

BARCELONA (dpa) - Die weltgrößte Mobilfunk-Messe Mobile World Congress geht am Sonntag in Barcelona mit ersten Presse-Terminen an den Start.

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung wird vom chinesischen Netzausrüster und Smartphone-Anbieter Huawei das neue Top-Modell P10 erwartet. Der südkoreanische Konzern Samsung könnte ein neues Tablet präsentieren. Ein Nachfolgemodell des Smartphones Galaxy Note 7, das mit seinen brennenden Akkus für ein Debakel gesorgt hatte, wird es dagegen wohl nicht vorgestellt.