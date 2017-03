Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 04.03.17

NONTHABURI: Das nächste Mixed Martial Arts-Spektakel steigt am Samstag, 11. März, um 19 Uhr in der Impact Arena Muang Thong Thani in Nonthaburi.



Bei den Vollkontaktwettkämpfen (MMA) stehen sich die noch ungeschlagenen Atomgewicht-Weltmeisterin Angela Lee und Jenny Huang gegenüber. Zudem wird mit Spannung der Ausgang der Begegnungen zwischen den größten MMA-Wettkämpfern Asiens und bekannten thailändischen Muay-Thai-Boxern erwartet. Den musikalischen Part besorgen Thaitanium und Slot Machine.



Eintrittskarten gibt es im Internet unter: www.thaiticketmajor.com/sport/one-championship-warrior-kingdom-2017-en.html.