Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 02.01.17

BANGKOK: Der Promoter One Championship wird im neuen Jahr zwei Mixed Martial Arts in Bangkok ausrichten. Und zwar am 11. März und 9. Dezember in der Impact Arena Muang Thong Thani.

Insgesamt weist der Kalender für 2017 18 Kampftage in asiatischen Städten auf, vier mehr als in diesem Jahr. One Championship plant weitere Events in weiteren Ländern. In Bangkok wurde erstmals am 27. Mai Mixed Martial Arts ausgetragen.



Bei den Mixed Martial Arts (MMA) handelt es sich um eine moderne Art des Vollkontaktwettkampfes, in dem in allen Distanzen und auch am Boden gekämpft werden darf. MMA bedient sich der effektivsten Techniken zahlreicher Kampfsportarten wie Muay Thai, Boxen, Kickboxen, Judo und Jiu-Jitsu.