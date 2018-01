Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.18

THAILAND: Im ganzen Land ist am Mittwoch, 31. Januar die totale Mondfinsternis zu verfolgen.

Der Vollmond bietet in der Nacht gleich drei besondere Phänomene: Er ist der Erde besonders nah. Der Abstand beträgt dann etwa 360.000 Kilometer, statt sonst rund 400.000 Kilometer. Er wirkt dadurch heller und größer als sonst. Dazu kommt eine totale Mondfinsternis. Zudem steht der Mond zum zweiten Mal in einem Kalendermonat voll am Himmel. Der Mond schiebt sich ab 18.48 Uhr in den Kernschatten der Sonne. Die totale Finsternis beginnt um 19.51 Uhr und endet um 21.07 Uhr. Dann verlässt der Mond den Sonnenschatten. In der englischen Sprache wird er in dieser Nacht als „Super Blue Blood Moon“ bezeichnet, Im Deutschen gibt es den Begriff nicht, der Mond leuchtet auch keineswegs blau. Er ist eher als kupferrote, dunkelgelbe oder bräunliche Scheibe am Himmel zu sehen..