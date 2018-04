YANGON (dpa) - Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der Massenflucht von Muslimen aus Myanmar ist eine Delegation des UN-Sicherheitsrats in dem südostasiatischen Land eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. In der Hauptstadt Naypyidaw sind Treffen mit Regierungschefin Aung San Suu Kyi und dem obersten Militär, General Min Aung Hlaing, geplant. Am Dienstag will die Delegation zudem die Krisenregion Rakhine besuchen.

Das buddhistisch geprägte Myanmar (ehemals Birma) steht wegen des brutalen Vorgehens seiner Armee gegen die muslimische Minderheit der Rohingya international in der Kritik. Aus Angst vor Verfolgung sind seit vergangenem Sommer mehr als 700.000 Rohingya ins mehrheitlich muslimische Bangladesch geflohen. Zudem soll es in Rakhine mehrere Tausend Tote gegeben haben. Die Vereinten Nationen haben das Vorgehen als «ethnische Säuberung» gebrandmarkt. Myanmar weist dies zurück.

In der Delegation sind Diplomaten aus allen 15 UN-Staaten vertreten, die derzeit im Sicherheitsrat einen Sitz haben. Am Wochenende war die Delegation bereits in Flüchtlingslagern in Bangladesch.