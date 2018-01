Von: Björn Jahner | 21.01.18

BANGKOK: Am 25. Januar lanciert das Amt für Landtransport seine angekündigte Taxi-App „Taxi OK“ und tritt damit in Konkurrenz zu den Platzhirschen im elektronischen Fahrvermittlungsservice Uber und Grab. Ziel ist, die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen.

So besitzt die Taxizunft der Hauptstadt keinen guten Ruf: Fahrer verweigern die Mitnahme, steuern das falsche Fahrziel an oder weigern sich, das Taxameter einzustellen. Taxis, die sich dem Programm anschließen, müssen über GPS, einen Notfallbutton und eine Überwachungskamera im Fahrgastraum verfügen, die verbunden ist mit dem Taxiunternehmen und dem Amt für Landtransport. Für den Service wird von den Passagieren eine Gebühr in Höhe von 20 Baht erhoben, zusätzlich auf den Fahrpreis. Auf den Straßen Bangkoks verkehren mehr als 100.000 Taxis, über 20.000 haben sich bereits für den Service registriert.