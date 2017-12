Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

BANGKOK: Mit einem Punktesystem will die städtische Polizei im neuen Jahr gegen Verkehrssünder vorgehen.

Als Teil des neuen Systems wird ab Sonntag ein Ticketsystem mit Barcode eingeführt. Wer sich im Straßenverkehr auffällig und verkehrswidrig verhält, wird dieses Ticket an seine Wohnadresse geschickt bekommen. Innerhalb der auf diesem Ticket aufgeführten Zeit muss das Bußgeld bezahlt werden. Bei dem neuen System erhält jeder Autofahrer 12 Punkte. Bei Verkehrsdelikten werden Punkte nach der Schwere des Vergehens abgezogen. Wenn der Fahrer alle Punkte verloren hat, wird sein Führerschein für 90 Tage eingezogen. Bei Wiederholungstätern, so Generalmajor Ekkarak Limsangkas, Leiter des Projektes Police Ticket Management, also wenn Autofahrer in drei Jahren dreimal die Lizenz verliert, kann das Straßenverkehrsamt ein einjähriges Fahrverbot verhängen. Bei weiteren Verstößen nach Erhalt der Lizenz muss der Führerschein lebenslang abgegeben werden. Geplant ist, dass die bestraften Fahrer auf Lehrgängen erneut die Schulbank drücken müssen. Vor Einführung des Punktesystems müssen noch die Online-Datenbanken mehrerer Behörden verknüpft werden.