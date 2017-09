Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.17

CHIANG MAI: Mit Beginn dieses Monats machen Stadtverwaltung und weitere Ortschaften in elf Bezirken Jagd auf Verkehrssünder – mit hochauflösenden Bildern neuer Überwachungskameras.

Die steigende Zahl der Verkehrsunfälle in der Provinz hat die Verwaltung zu diesem Schritt veranlasst. Noch am Morgen des 1. September hatten die Ingenieure der Stadtverwaltung die CCTV-Kameras und das Kontrollsystem kontrolliert. Laut dem Chefingenieur der städtischen Verkehrsabteilung, Kiatisak Phianpoldeesakul, wurden Kameras installiert, die Bilder mit einer Auflösung von fünf Millionen Pixels senden. Die Kameras würden bei Verkehrsvergehen und Straftaten hinreichend Beweise liefern, so, ob Motorradfahrer und Sozius einen Helm tragen. Die Bußgeldbescheide werden den Fahrzeugbesitzern nach Hause geschickt. In dem Bericht von „Thai PBS“ wird nicht erwähnt, ob und wie Verkehrssünder zum Zahlen ihres Strafmandats gezwungen werden. Weitere CCTV-Kameras sollen demnächst in den restlichen Bezirken Chiang Mais aufgestellt werden.