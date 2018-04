Mit Kohle versetzter Kaffee in Vietnam beschlagnahmt

HANOI (dpa) - Die Polizei in Vietnam hat in einer Rösterei 15 Tonnen gepanschtes Kaffeepulver beschlagnahmt.

Der zum Verkauf verpackte Kaffee sei mit Kohlepulver und gemahlenen Bohnenschalen gemischt und geröstet worden, berichteten vietnamesische Medien am Mittwoch. Zudem habe die Polizei bei der Razzia am Montag 500 Kilogramm Schalen von Kaffeebohnen, 35 Kilogramm Kohlepulver sowie eine schwarze Flüssigkeit entdeckt. Das Kohlepulver stammte aus alten Batterien und diente dazu, das die Bohnen dunkel zu färben. Eine 43-jährige Frau habe zugegeben, mehr als drei Tonnen des gepanschten Kaffees auf dem Markt verkauft zu haben, einen Großteil davon in den südöstlichen Provinzen nahe Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Polizei habe die Kaffeefabrik vorerst abgesperrt und untersuche den Fall weiter..