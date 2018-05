Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.18

BANGKOK: Mit 100 Milliarden Baht finanziert die Regierung das Projekt „Niyom Yang Yuen“, das 210.000 einkommensschwachen Landwirten eine Ausbildung und weitere Einnahmen bringen soll.

Innenminister General Anupong Paojinda hat angekündigt, das Geld werde bis zum 18. Juni auf lokale Projekte verteilt werden. Die Behörde will 20.000 Karriereförderungsprogramme und ein 9-Milliarden-Baht-Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität unterstützen. Laut Finanzminister Apisak Tantiworawong strebt sein Ministerium an, das Einkommen von Landwirten, die weniger als 30.000 Baht im Jahr verdienen, in diesem Jahr um 20 bis 30 Prozent zu erhöhen. Das Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften wird 24 Milliarden Baht zur Verbesserung von Pflanzen-, Tier- und Fischzucht bei 21 verschiedenen Programmen einsetzen. Es richtet sich an 360.000 Landwirte und beginnt am 28. Mai. Weitere 1,3 Milliarden Baht sollen 203 landwirtschaftliche und genossenschaftliche Institutionen in ihrer Entwicklung unterstützen.