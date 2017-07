Missbrauch in Flüchtlingslagern

MANILA: Kirchliche und weltliche Gruppen sehen mit Sorge die Gefahr des sexuellen Missbrauchs von Frauen in den Flüchtlingslagern in der Nähe der von Terroristen besetzten Stadt Marawi auf Mindanao.

Die Erfahrung zeige, dass Frauen in „militarisierten Regionen“ oft Opfer körperlicher und sexueller Gewalt und Kinder Opfer von Menschenhändlern würden, sagte ein Sprecher der Organisationen Anfang Juli gegenüber philippinischen Medien. Frauen liefen Gefahr, von männlichen Flüchtlingen sexuell missbraucht oder Opfer von Menschenhändlern zu werden. Die Hälfte der rund 400.000 vor den Kämpfen geflüchteten Menschen und in Notlagern in der Nähe von Marawi untergebrachten Flüchtlinge sind Frauen.