Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.17

PHITSANULOK: Die Polizei ermittelt gegen eine Line-Chat-Gruppe, die ein Ehepaar überredet hatte, den Missbrauch ihres dreijährigen Sohns über ein Video live der Gruppe zu übertragen.

Nach der Nachricht vom Kindesmissbrauch wurden am Donnerstag der Sohn in einem Kinderheim und die 25 Jahre alte Mutter in einem Obdachlosenheim in einem anderen Bezirk untergebracht. Der Ehemann ist untergetaucht. Der Frau sollen 400 Baht gezahlt worden sein, um den Clip für die geheime Gruppe zu erstellen. Deren Mitglieder müssen sich nach Angaben des stellvertretenden Gouverneurs Paiboon Nabutjom registrieren lassen und eine Zahlung leisten. Paiboon warnte die Bevölkerung davor, Geld anzunehmen, um auf Geheiß irgendeiner Gruppe das Gesetz über soziale Medien zu brechen. Er fügte hinzu, dass das Video für „psychisch kranke Menschen“ gemacht worden sei. Mehrere Gesetze seien gebrochen worden, so das Gesetz gegen Menschenhandel, Pornografie und Computerkriminalität.