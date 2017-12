Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.17

BANGKOK: Das Verteidigungsministerium hat „Nong Kiewkoi“ („Miss Pinky“) als nationales Maskottchen vorgestellt, es soll die zerstrittene Nation vereinen.

Laut dem Sprecher des Ministeriums, Generalleutnant Kongcheep Tantrawanich, werde „Miss Pinky“ die Einheit zwischen den Thais fördern und darauf bauen, dass die Menschen wissen, was zu tun und was nicht zu tun sei. „Die Regierung und der Privatsektor werden Projekte zur Förderung der Einheit starten. Wir werden kontinuierlich Aktivitäten starten“, versprach der General. Seine Behörde werde schon bald Miss-Pinky-Sticker herausgeben. Zum Maskottchen sagte Kongcheep, Frauen seien ein „gewaltfreies Geschlecht“, Miss Pinkys kleiner Finger sei das Symbol für Freundlichkeit. Das große Herz auf der Vorderseite des Kleides zeige, wie sich die Herzen der Thais in einem vereinen. Bisher hatten Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha mit Gesang und Gedichten sowie das Verteidigungsministerium mit dem Lied „Unity“ die Einheit fördern wollen.