Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.17

ROM (dpa) - Der italienische Tourismusminister hat vor einer Zerschlagung der Krisenairline Alitalia gewarnt. «Eine Zerstückelung von Alitalia wäre ein schwerwiegender Fehler», sagte Dario Franceschini am Donnerstag einer Mitteilung zufolge.



Alitalia sei das erste Stück Italiens, das ankommende Gäste aus allen Teilen der Welt aufnehme. «Die Flugzeuge sind in der Tat der erste Ort, an dem man das Essen, das Kino, die Kunst, die Schönheit und den Stil Italiens zu schätzen beginnt.»



Der Verkaufsprozess der seit Jahren in der Krise steckenden einstigen Staatslinie befindet sich in der entscheidenden Phase. Bis zum 15. September, spätestens aber bis zum 2. Oktober sollen Interessenten verbindliche Angebote abgegeben. Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hatte bereits Interesse angemeldet und ihr Interesse an der Flotte Medienberichten zufolge am Donnerstag bestätigt.