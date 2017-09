Mindestens zehn Tote bei Anschlag in Somalia

Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

MOGADISCHU (dpa) - Bei der Explosion einer Autobombe vor einem beliebten Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Zwanzig weitere Menschen seien bei dem Anschlag im Stadtviertel Hamarwayne vom Donnerstag verletzt worden, erklärte der Polizeibeamte Mohamed Dahir. Alle Opfer seien Zivilpersonen gewesen.

Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Anschlag. Der Verdacht fiel jedoch auf die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab, die immer wieder Ziele in Mogadischu angreift. Die sunnitischen Fundamentalisten wollen in dem Land am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat mit strikter Auslegung des islamischen Rechts errichten.