TRIPOLIS (dpa) - Bei einem Flugzeugabsturz im Südwesten Libyens sind mindestens drei Menschen getötet worden. Die Frachtmaschine sei am Sonntag kurz nach dem Start in der Nähe des Ölfeldes Scharara in die Wüste gestürzt, sagte der Sprecher der örtlichen Erdölanlage, Mohammed al-Sardumi. Demnach explodierte das Flugzeug während des Starts. Drei Mitglieder der Besatzung seien getötet und ein Pilot verwundet worden.

Ein Mitarbeiter des Flugplatzes sagte, das verunglückte Flugzeug gehöre dem libyschen Militär. Die Ursache des Absturzes sei auf einen technischen Defekt an den Motoren zurückzuführen.

Das Scharara-Ölfeld gilt als das größte in dem Bürgerkriegsland und liegt im Südwesen Libyens. Dort werden pro Tag derzeit etwa 300 000 Barrel gefördert. Der Rohstoff ist die fast einzigen Einnahmequelle für das ölreiche Land in Nordafrika. Libyen wird seit rund sieben Jahren von einem Bürgerkrieg erschüttert. Drei verschiedene Regierungen und unzählige Milizen kämpfen um die Kontrolle. In weiten Teilen des Landes herrscht Anarchie.