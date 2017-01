Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.17

THAILAND: Bei den schwersten Überschwemmungen seit über einem Jahrzehnt sind in Südthailand mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Innenministeriums sind vom Hochwasser 120.000 Haushalte in neun Provinzen betroffen. Am schlimmsten hat es die Bewohner in Nakhon Si Thammarat getroffen. Dort stehen weite Landstriche und bebaute Flächen unter Wasser. Zahlreiche Dörfer können wegen überfluteter Straßen nicht erreicht werden. Am Freitag evakuierte die Polizei im Bezirk Khanom fünf Touristen aus einem überschwemmten Resort: ein Deutscher, zwei Finnen und zwei Thais. Und die Meteorologen sagen für heute weiteren Starkregen voraus in Phetchaburi, Prachuab Khiri Khan, Chumporn, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Ranong, Phang-nga, Phuket und Krabi. Erst am Sonntag sollen die Niederschläge nachlassen.