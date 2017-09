Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.17

Foto: The Nation

THAILAND: Bei Unwettern im Juli und August sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen.

Das Hochwasser hat nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde in 44 Provinzen 1,89 Millionen Menschen betroffen und 3.282 Häuser beschädigt, davon wurden 15 vollständig zerstört. Beschädigt wurden zudem 2.401 Straßen und 207 Brücken. Landwirte beklagen erhebliche Schäden auf 2,3 Millionen Rai Ackerland, davon waren 2,1 Millionen Rai Reisfelder.

Überschwemmungen wurden am Sonntag weiterhin aus 23 Bezirken der Provinzen Kalasin, Roi Et, Ubon Ratchathani, Yasothon und Ayutthaya mit 9.684 Menschen gemeldet. Davon leben 3.155 Personen in neun Notunterkünften.