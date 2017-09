Von: Redaktion DER FARANG | 14.09.17

KUALA LUMPUR (dpa) - Bei einem Brand in einer Religionsschule in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Donnerstagmorgen mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

Das berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Notfallbehörden. Ein Sprecher der Einsatzkräfte sagte «Star Online», bei den Opfern handele es sich um Schüler und Lehrer. Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort..